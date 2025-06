Neymar anuncia renovação de contrato com o Santos: 'Ouvi meu coração'

Nesta terça-feira, por meio das redes sociais, Neymar anunciou que chegou a uma renovação de contrato com o Santos. Após semanas de tratativas, o clube e o estafe do camisa 10 chegaram a um acordo para a extensão do vínculo até o final de 2025.

"Tomei uma decisão e eu ouvi o meu coração. Santos não é só meu time, é a minha casa, minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino que virou um homem, e sou amado de verdade. Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira. E nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar", afirmou.

O principal entrave nas conversas girava em torno do aspecto financeiro. O Santos ainda tinha valores pendentes para quitar os R$ 85 milhões previstos no acordo inicial. A solução encontrada foi o aumento dos valores da renovação e a diluição da dívida: os pagamentos que restavam serão feitos em mais tempo, o que destravou o impasse.

A diretoria, comandada pelo presidente Marcelo Teixeira, trabalhou nos bastidores para garantir a continuidade de Neymar ao menos até dezembro de 2025. O novo vínculo ainda contará com uma cláusula de extensão por mais seis meses, ou seja, até junho de 2026, quando será disputada a Copa do Mundo.

"É um dia histórico e marcante para o futebol brasileiro, um presente para a torcida do Santos FC. Permanece o nosso ídolo, o nosso menino, o príncipe com a nossa camisa 10. É um momento importantíssimo nesse processo de reconstrução e que nós precisávamos do Neymar, tanto dentro quanto fora de campo. A frase 'Eu vou, eu volto, eu fico' é emblemática e fundamental para o reposicionamento do Santos FC no seu devido patamar", disse o mandatário alvinegro.

A prorrogação, no entanto, dependerá do cumprimento de metas estabelecidas em contrato e do interesse de ambas as partes em seguir com o acordo. O clube aguardava uma sinalização clara do atleta sobre seu desejo de permanecer, e essa resposta positiva veio nos últimos dias, permitindo que o novo vínculo fosse desenhado.

"Essa renovação já estava bem encaminhada desde fevereiro e apenas concretizamos. O Neymar está apto, então temos tempo para trabalhar bastante e ser um semestre bem positivo para o Santos FC. Está sendo muito bom passar esses meses aqui, perto dos familiares, dos amigos e do clube que a gente ama, então foi fundamental essa volta, esse retorno e esse fico. As coisas estão acontecendo bem rápido, está tudo cooperando e agora é só deixar ele feliz dentro de campo, que é o que a gente espera, né!? E ele feliz em campo, vai deixar todo mundo feliz com certeza", ponderou Neymar Pai.

Neymar retornou ao Santos no fim de janeiro e disputou 13 partidas até o momento. Durante esse período, marcou três gols e deu três assistências. No entanto, a passagem tem sido marcada também por problemas físicos: o camisa 10 sofreu duas lesões musculares na coxa esquerda, uma delas que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando o Peixe acabou eliminado.