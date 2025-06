Negociado após o Mundial, Estêvão revela dificuldade em se manter focado no Palmeiras

A primeira passagem de Estêvão com a camisa do Palmeiras está chegando ao fim. Após a Copa do Mundo de clubes, o atacante de 18 irá se transferir ao Chelsea, que comprou o atleta há um ano. Depois do empate em 2 a 2 com o Inter Miami nesta segunda-feira, o jovem revelou que está difícil se manter concentrado no Verdão.

"É muito difícil (se manter focado). É um sonho (ir ao Chelsea) que quero muito realizar, mas sei que tenho que focar aqui, sei que tenho que trabalhar aqui primeiro. Não é fácil manter a cabeça aqui. Quanto mais perto vai chegando, mais a ansiedade começa a bater, mais o frio na barriga começa a bater", disse Estêvão.

"Estou tentando focar o máximo aqui (na Copa do Mundo de clubes), deixando tudo que tenho. Quero sair daqui bem, com a cabeça erguida, sabendo que deu meu máximo pelo Palmeiras", complementou o jogador.

A venda ao Chelsea

Na época com 17 anos, Estêvão foi vendido pelo Palmeiras ao Chelsea em uma negociação que poderia chegar até 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 392,2 milhões). Agora com 18 anos, o atacante está liberado para se apresentar ao clube londrino quando sua participação na Copa do Mundo de clubes acabar.

Neste sábado, o Palmeiras enfrenta o Botafogo às 13h (de Brasília) pelas oitavas de final da competição. Caso seja eliminado, será a última partida de Estêvão com a camisa do Alviverde.