'Não há amigos em campo': ex-colegas de PSG projetam encontro com Messi

PSG (FRA) e Inter Miami (EUA) será um dos confrontos das oitavas de final do Mundial de Clubes. Donnarumma e Hakimi, da equipe parisiense, falaram sobre o duelo com o ex-companheiro Messi.

O que aconteceu

O defensor marroquino celebrou a chance de encontrar o craque argentino. No entanto, o Hakimi elogiou Messi, dizendo que ele é o melhor jogador do mundo.

É fantástico para mim. Vivi com ele dois anos fantásticos. Jogamos com o melhor jogador do mundo. Mas, agora, espero que o derrotamos. Ele já venceu muitos títulos. Espero que ganhemos e que avancemos à final.

Achraf Hakimi

O arqueiro italiano também comemorou a chance de atuar de novo com Messi em campo. A despeito da alegria pelo reencontro, Donnarumma ressaltou que a amizade fica fora de campo.

Vai ser muito legal voltar a ver o Messi em campo. Foram muitos momentos geniais [no PSG]. Mas, em campo não há amigos - ele vai tentar ganhar e nós também. Vamos fazer de tudo para passar de fase.

Gianluigi Donnarumma

O encontro entre Messi - com o Inter Miami - e o PSG já tem dia e hora definidos. Os times entram em campo no próximo domingo (29), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.