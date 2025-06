Na conta do Abel: Quem foi o principal culpado por sufoco do Palmeiras?

Abel Ferreira teve grande parcela de culpa na péssima atuação do Palmeiras diante do Inter Miami (EUA), opinaram Alicia Klein e Danilo Lavieri, no Fim de Papo.

Após sair perdendo por dois gols, o Palmeiras buscou o empate nos minutos finais e garantiu a liderança da chave e a classificação. Agora, a equipe encara o Botafogo nas oitavas de final.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam no próximo sábado, às 13h (de Brasília), nas oitavas de final do Mundial, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Lavieri: Decisões de Abel foram decisivas para partida ruim

Foi uma partida muito ruim do Palmeiras. Talvez tenha sido o pior desempenho no ano do Palmeiras, considerando a importância da partida e o nível do adversário. Foi muito ruim. Logicamente, os jogadores tem sua parcela de culpa, mas, para mim, as decisões do Abel foram decisivas para a atuação ruim do Palmeiras.

Danilo Lavieri

Alicia: Abel demorou a mexer e não acertou marcação

O Abel montou uma estratégia sem um volante mais combativo contra um time que tem caras muito habilidosos. O Palmeiras tinah que montar um time com alguém que infernizasse o Busquets, que não deixasse o Suárez encostar na bola não desse tranquilidade. [...] O Abel demorou a mexer. Quando mexeu, trocou o Veiga pelo Maurício, que era só parte do problema, [...] mas não era só isso, ele não acertou a marcação.

Alicia Klein

