Mbappé treina com o Real após hospitalização e não tem data para estrear no Mundial de Clubes

Visivelmente mais magro, e ainda debilitado por conta da gastroenterite que o tirou dos dois primeiros jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes, o atacante Mbappé participou do treino desta terça-feira junto com a equipe espanhola.

O problema de saúde levou o atleta, inclusive, a ser internado. As imagens do treinamento divulgadas pelo clube mostraram que o jogador está longe de sua melhor forma física. Assim, sua ausência no duelo com o RB Salzburg, marcado para esta quinta-feira, em compromisso que encerra a fase de classificatória do Grupo H do torneio, é praticamente certa.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o astro francês teria "perdido entre quatro e cinco quilos". A prioridade da comissão técnica seria recuperar o craque para estar apto a partir das oitavas de final.

Um outro assunto também ganhou força nos bastidores do clube envolvendo o jogador. Com a iminente saída de Modric, que se despede do Real Madrid neste mundial, Mbappé (atual número 9) é o candidato natural a herdar a camisa 10 merengue.

Líder do Grupo H com os mesmos quatro pontos do RB Salzburg, o gigante espanhol figura no topo da chave pelos critérios de desempate (melhor saldo e mais gols marcados no torneio) e garante o primeiro lugar com um simples empate.