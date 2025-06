Maycon recupera espaço no Corinthians e fecha semestre como titular de Dorival

O volante Maycon foi de escanteado à titular do Corinthians no primeiro semestre de 2025. O jogador, que era pouco utilizado por Ramón Díaz, retomou espaço com Dorival Júnior e virou homem de confiança do treinador.

Maycon ficou afastado dos gramados durante boa parte da última temporada por conta de uma grave lesão no joelho. Ele retornou gradativamente a partir de fevereiro deste ano, mas não recebeu muitas chances de Ramón Díaz.

Com Dorival, o cenário mudou. De pouco usado, o experiente atleta tornou-se figurinha carimbada entre os titulares do Corinthians. Ele goza da confiança do novo treinador, que por sua vez crê que Maycon só precisa de sequência no time para reencontrar seu melhor nível.

O desempenho atual do jogador ainda é alvo de críticas da torcida, mas Dorival tem bancado a permanência do atleta na equipe. Ele soma 22 partidas disputadas neste ano, dez entre os titulares, com uma assistência.

Mesmo antes de se firmar como titular, Maycon já vinha sendo figura importante nos bastidores do clube. Ele é visto como um líder no vestiário e auxilia tanto os garotos da base como os novatos.

Campeão com a camisa alvinegra, o meio-campista vive a sua segunda passagem pelo Timão e tem a concorrência de Raniele, José Martínez, Charles e Ryan.

Maycon está de férias, assim como todo o elenco do Corinthians, e se reapresenta com os demais companheiros já no sábado, dia 28 de junho, no CT Dr. Joaquim Grava, para voltar aos treinos. A próxima partida do time está agendada para dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.