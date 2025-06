Maurício exalta identidade vencedora do Palmeiras e desempenho no Mundial de Clubes: 'Na raça'

Em noite de superação, o Palmeiras buscou o empate por 2 a 2 contra o Inter Miami, após estar perdendo por 2 a 0 até os 35 minutos do segundo tempo, e confirmou sua classificação em primeiro lugar no Grupo A do Mundial de Clubes, com cinco pontos. Maurício foi o herói e vibrou com a raça do time alviverde. Os brasileiros terminaram empatados com os norte-americanos na pontuação, mas ficaram à frente no saldo de gols. Agora, os paulistas enfrentam o Botafogo nas oitavas de final.

O time palmeirense fazia uma partida ruim até a entrada de jogadores do banco de reservas, entre eles Maurício, que marcou o gol de empate. Ele entrou na vaga de Raphael Veiga e melhorou o desempenho da equipe.

"A gente mostrou nossa identidade, como a gente sempre demonstra. Mesmo saindo atrás, sem a posse da bola, somos muito agressivos, de muito duelo. Quem entrou conseguiu ajudar. É bom para a gente estar ligado que o banco sempre ajuda. Tem muito jogo que a gente fica com a posse e demonstra o futebol. E mesmo quando não consegue, a gente vai na raça, na dedicação. É uma coisa da nossa identidade", falou Maurício à CazéTV.

Outro nome de impacto no empate foi o atacante Paulinho, que também entrou na segunda etapa, substituindo Facundo Torres. Ele marcou o primeiro gol do time na partida.

"Hoje foi um jogo importante. A gente conseguiu a classificação esperada. A gente foi muito surpreendido no primeiro tempo, eles cuidaram muito bem da bola. A gente, quando tinha a bola, não cuidava dela. O Abel pediu mais intensidade e fez as mudanças que precisavam ser feitas. Eu tenho que produzir, de alguma forma mostrar o que posso entregar. Foi o que eu fiz, joguei para frente para buscar o resultado", disse Paulinho, também à CazéTV.

Paulinho chegou ao Palmeiras no início do ano com uma fratura por estresse na tíbia da perna direita e ainda busca alcançar sua melhor forma física. Recentemente, o técnico Abel Ferreira afirmou que só podia utilizar o atleta por, no máximo, 30 minutos.

"Eu sabia que precisava de intensidade. Muito por conta do calor, o time deles baixou a linha. Sabia que eles iriam sofrer se colocasse intensidade. Busquei agredir um pouco mais, tabela, finalização", explicou o atacante.

O resultado confirmou o duelo brasileiro entre Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final, marcado para sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia. O time carioca avançou mesmo após ser derrotado por 1 a 0 pelo Atlético de Madrid mais cedo nesta segunda-feira. Os comandados de Renato Paiva passaram em segundo lugar, com seis pontos.