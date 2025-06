Mamelodi Sundowns x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Mundial

O Grupo F da Copa do Munde de Clubes é um dos mais embolados até este momento e terá a sua última rodada nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O Fluminense entra em campo para medir forças com o Mamelodi Sundowns da África do Sul no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, sem poder pensar em derrota.

ONDE ASSISTIR: o duelo entre Mamelodi e Fluminense terá transmissão pela TV Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), DAZN (Streaming) e Cazé TV (YouTube).

Após empatar sem gols com o Borussia Dortmund e vencer o Ulsan da Coreia do Sul por 4 a 2, o Fluminense divide a liderança com os alemães, ambos com quatro pontos. O Mamelodi vem logo abaixo com três pontos, conquistados no triunfo de 1 a 0 sobre o Ulsan, uma vez que perdeu de 4 a 3 para o Borussia Dortmund. Os coreanos, na lanterna sem terem pontuado, estão eliminados e cumprem tabela.

O Borussia enfrenta o Ulsan no mesmo horário e vai se classificar em caso de empate. O empate serve ao Fluminense no seu jogo, mas se o Mamelodi vencer, os brasileiros estarão eliminados, salvo em caso de uma derrota do Borussia para o Ulsan, algo pouco provável.

Reconhecimento de gramado guiado pelo Renato Gaúcho, ok? ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/uw1wmuLq3s ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2025

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, espera um rival muito perigoso pela frente.

"O Fluminense vai procurar se impor, mas teremos que tomar alguns cuidados. É um adversário perigoso, o Mamelodi. Sem a bola não podemos dar espaço para eles", disse o comandante tricolor.

É possível que Renato mexa na equipe que enfrentou o Mamelodi. Samuel Xavier e Renê voltam ao time nas laterais, deixando Guga e Gabriel Fuentes como opção no banco. Hércules também retorna ao lado de Martinelli para melhorar a marcação.

Pelo lado do Sundowns, o técnico Miguel Cardoso é só elogios para o Fluminense.

"Vamos enfrentar uma equipe muito boa, com um treinador que consegue mobilizar seu elenco. Por falar em elenco, Ganso, Cano, Keno são nomes que mostram o tamanho da dificuldade que teremos. Mas fizemos bons jogos neste Mundial até aqui e temos condições de avançar para as oitavas de final", analisou o treinador.

Sem grandes problemas no elenco, ele vai manter a base dos dois primeiros jogos.

FICHA TÉCNICA



MAMELODI SUNDOWNS-AFS X FLUMINENSE-BRA

Local: Estádio Hard Rock, em Miami (Estados Unidos)



Data: 25 de junho de 2026 (Quarta-feira)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)



Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)

MAMELODI: Williams, Mudau, Kekana, Cupido e Lunga; Mokoena, Allende, Lucas Ribeiro, Zwane e Matthews; Rayners



Técnico: Miguel Cardoso

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Juan Freytes, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli, Nonato e Jhon Arias; Kevin Serna e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho