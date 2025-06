Maior vencedor da história do futebol, Lionel Messi chega aos 38 anos em busca de novas marcas

Jogador mais vitorioso da história do futebol, com 45 títulos, Lionel Messi também é o maior vencedor da Bola de Ouro, com oito conquistas, e quebrou inúmeras marcas em mais de 20 temporadas como profissional. Nesta terça-feira, o argentino completa 38 anos, soma diversos recordes na carreira e segue ainda em busca de novas conquistas.

Principal referência técnica do Inter Miami, o argentino é a grande esperança da equipe norte-americana para alçar voos mais altos na Copa do Mundo de Clubes, sendo decisivo na competição, a exemplo do gol de falta que deu a vitória contra o Porto, por 2 a 1, pela segunda rodada da competição, na última quinta-feira.

O Inter Miami terminou a fase de grupos na segunda posição do grupo A, com cinco pontos, e vai enfrentar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final. A partida acontece neste domingo, às 13 horas (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Pelo clube norte-americano, o argentino inclusive deu nova vida à equipe, que em sua chegada, em 2023, era a lanterna da Conferência Leste da MLS. No momento, o craque já é o maior artilheiro e garçom da história do clube, com 50 gols e 24 assistências.

38 años. 38 momentos. 38 recuerdos que lo dicen todo. Feliz cumpleaños, Leo. ? pic.twitter.com/jFu9QqO5oM ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 24, 2025

Campeão da Copa do Mundo com a Argentina pela primeira vez em 2022, o craque também mira a disputa do Mundial em 2026, para tentar mais um título com a camisa albiceleste. Com a Argentina, o craque tem outros títulos como a Copa América (2021 e 2024) e a Finalíssima (2022).

Desde o início profissional no Barcelona, Messi marcou época, fazendo parte das conquistas de quatro títulos da Liga dos Campeões e tornando-se um dos principais jogadores da história do clube. Com a equipe catalã, foram 672 gols marcados e tornou-se, também, o atleta com mais jogos pelo clube, com 778 partidas.

"The Messi Experience - A Dream Come True"

Com todas as conquistas ao longo dos anos, o argentino marcou uma geração e acumula milhões de fãs ao redor do mundo, superando inclusive as fronteiras de rivalidades históricas como entre Brasil e Argentina. Toda essa trajetória também pode ser vista diretamente de São Paulo, em uma exposição imersiva que mostra a vida e a carreira do craque que inspirou uma geração.

Intitulada "The Messi Experience - A Dream Come True", a exposição alia interatividade e tecnologias de ponta para oferecer uma vivência única no mundo do futebol, onde os fãs podem treinar como Messi ou interagir com ele por meio de tecnologias avançadas. Após passar por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santo Domingo e San Juan, a atração segue em cartaz no Shopping Eldorado até agosto.

"Com uma carreira repleta de conquistas e premiações de destaque, como inúmeros recordes pessoais quebrados e as oito Bolas de Ouro, Messi tem desfilado sua magia em campo ao longo dos anos e tornou-se símbolo do futebol bem jogado, marcando época principalmente no Barcelona. Reunindo todos esses elementos, Messi tem encantado o mundo todo", destaca Pedro Bianco, presidente da Dançar Marketing, empresa produtora local da "The Messi Experience" no Brasil.