Ex-campeão do UFC impressiona com tubo em piscina de ondas; assista

Todo mundo sabe que o surfe exige equilíbrio, tempo e coragem — características também presentes nas artes marciais. Talvez por isso alguns dos melhores lutadores do mundo adoram encarar uma onda nas horas vagas. O que ninguém esperava era ver Luke Rockhold, ex-campeão peso-médio do UFC, entubando de backside com a destreza de um veterano (assista abaixo).

O que aconteceu

No vídeo postado na última segunda-feira, Rockhold aparece no Surf Ranch, piscina de ondas de Kelly Slater, na Califórnia, entubando com estilo — joelho arrastando, corpo compacto, bem encaixado na posição clássica para ondas de backside (quando o surfista surfa de costas para a onda).

Na legenda, ele resumiu tudo com uma frase: "Still got that pig dog" ("Ainda tenho meu pig dog"). A expressão é usada no surfe para descrever a postura tradicional de tubo de backside, com o joelho da frente quase tocando a prancha e a mão interna encostando na parede da onda.

A trilha sonora escolhida? Ice Cube — It Was a Good Day. E parece que foi mesmo.

Histórico na prancha

Com 1,91m de altura e 40 anos, o americano não é exatamente um novato no surfe. Irmão do ex-profissional Matt Rockhold, ele cresceu em Santa Cruz, na Califórnia, rodeado por pranchas e ondas.

E apesar de ter feito carreira no MMA, onde chegou ao topo do mundo ao vencer Chris Weidman no UFC 194, ele sempre manteve os pés — e as quilhas — na água.

Surfistas lendários como Owen Wright, Taj Burrow e Damien Hobgood curtiram o post, confirmando o que o vídeo já dizia: o cara sabe o que está fazendo.