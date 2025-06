Flamengo empata graças à estrela de garoto da base antes de pegar o Bayern

Já garantido nas oitavas de final com a liderança do Grupo D, o Flamengo poupou parte de suas estrelas, parou na trave em quatro oportunidades e, depois de sofrer um apagão, arrancou um empate com o eliminado Los Angeles por 1 a 1, em Orlando, encerrando a 1ª fase do Mundial de maneira invicta.

Bouanga marcou para os norte-americanos já no 2º tempo, mas o garoto Wallace Yan entrou e brilhou: assim como fez contra o Chelsea, o jovem de 20 anos, cria da base carioca, saiu do banco de reservas e decretou o empate.

Com o resultado, o rubro-negro alcançou US$ 27,5 milhões (R$ 151,5 milhões) em premiações no torneio. A quantia é um acumulado por participação, número de vitórias e bônus por classificação.

O Flamengo encara o Bayern de Munique nas oitavas a partir das 17h (de Brasília) de domingo, em Miami. Quem avançar enfrenta nas quartas o ganhador de PSG x Inter Miami, que jogam no mesmo dia.

Como terminou o Grupo D

1 - Flamengo: 7 pontos (saldo +4)

2 - Chelsea: 6 pontos (saldo +3)

3 - Espérance: 3 pontos (saldo -4)

4 - Los Angeles: 1 ponto (saldo -3)

Como foi o jogo

O 1º tempo teve quatro bolas na traves, mas nenhum gol. Dominante, o Flamengo acertou o poste três vezes — com Danilo, Arrascaeta e Pedro. Os norte-americanos tentaram responder com Delgado, que repetiu o trio rubro-negro, e com o ex-Fluminense Marlon, que viu seu gol ser invalidado por impedimento de Hollingshead.

Na etapa final, a trave voltou aparecer antes de um apagão gerar o gol do Los Angeles. Wallace Yan, no entanto, entrou e decretou o empate pouco antes dos acréscimos. O Fla ainda teve chance de ouro para virar com Allan, que errou o alvo em chute cruzado.

Gols e destaques

Fla dá cartão de visitas. O rubro-negro demorou apenas três minutos para apavorar o experiente Lloris. Em falta batida por Arrascaeta, Danilo apareceu por trás da marcação — e do goleiro francês — e só não abriu o placar por um capricho: desajeitado diante do veneno da cobrança, o zagueiro carimbou a trave norte-americana.

Arrascaeta tenta fazer a jogada em Los Angeles x Flamengo, confronto do Mundial Imagem: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Replay com traves. O Los Angeles reagiu e, pouco tempo depois, também acertou o poste em chutaço de Delgado de fora da área após escanteio da esquerda. Acionado por Cebolinha, Arrascaeta devolveu no mesmo veneno praticamente no lance seguinte e foi mais um a parar na trave — a terceira em 12 minutos.

Lloris sente dores durante Los Angeles x Flamengo, confronto do Mundial Imagem: Megan Briggs/Getty Images/AFP

Lloris trava (e trave aparece de novo). Dominando as ações, o rubro-negro ficou no quase em um lance, no mínimo, estranho: depois de lançamento para a área, Lloris se chocou com o próprio zagueiro de seu time e ficou caído. A bola sobrou limpa e, depois de ser dividida por Varela e Long, acabou chutada por Pedro. O destino? De novo, a trave.

Ex-Flu balança a rede, mas... O time norte-americano passou a investir pelo alto para mudar o marcador e até animou sua torcida com bola na rede, mas não valeu: em escanteio curto, Hollingshead, em posição irregular, atrapalhou as ações de Rossi antes de o ex-Fluminense Marlon tocar de cabeça. O bandeirinha flagrou impedimento, que acabou confirmado pelo VAR. O zagueiro brasileiro, aliás, deixou o campo no intervalo por suspeita de concussão após uma bolada.

Marlon comemora durante Los Angeles x Flamengo pelo Mundial; ex-zagueiro teve gol anulado Imagem: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Cebolinha e Pedro desfilam. O Flamengo começou o 2º tempo fazendo valer suas individualidades. Primeiro, Cebolinha completou contra-ataque puxado por Arrascaeta obrigando Lloris a fazer grande defesa. A tentativa gerou escanteio, e Pedro, na cobrança, dominou no peito antes de emendar um voleio que assustou a meta adversária.

Arrascaeta chuta. Onde? Pois é... A trave apareceu pela 4ª vez na vida do rubro-negro — e pela 5ª oportunidade no jogo — aos 25 minutos. Arrascaeta tabelou com Pedro e bateu forte da entrada da área. O problema é que, para variar, os norte-americanos foram salvos pelo poste. O rebote ainda teve tentativa de Allan, que falhou na pontaria.

Fla apaga, e Bouanga vai na rede. Uma desatenção flamenguista gerou, já perto dos acréscimos, o gol do Los Angeles. Tillman foi malandro ao cobrar uma falta defensiva logo depois do apito e encontrou Bouanga se infiltrando entre os zagueiros rivais. O atacante ficou cara a cara com Rossi e, com categoria, deslocou o camisa 1: 1 a 0.

Wallace Yan, do Flamengo, celebra gol marcado sobre o Los Angeles Imagem: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Garoto aparece e empata. Wallace Yan repetiu o que fez contra o Chelsea e marcou logo depois de entrar. Substituto de Luiz Araújo, o jovem de 20 anos recebeu de Jorginho, fez fila com dribles curtos por dentro e deslocou Lloris, sacramentando o 1 a 1. Allan ainda teve chance de virar, mas não calibrou o chute.

FICHA TÉCNICA

LOS ANGELES 1x1 FLAMENGO

Data e horário: 24 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Grupo D do Mundial

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Árbitro: Salman Falahi (QAT)

Assistentes: Ramzan Al Naemi (QAT) e Majdi Al Shammari (QAT)

VAR: Mohammed Obaid Khadim (EAU)

Cartões amarelos: Igor Jesus, Delgado (LAF)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Bouanga (LAF), aos 38 min do 2º tempo; Wallace Yan (FLA), aos 40 min do 2º tempo

LOS ANGELES: Lloris; Marlon (Smolyakov), Long e Segura; Palencia, Igor Jesus, Delgado (Amaya) e Hollingshead; Dilrosun (Giroud), Bouanga e Martínez (Tillman). Técnico: Steve Cherundolo

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alex Sandro (Viña); Allan, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Wallace Yan), Cebolinha (Michael) e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís