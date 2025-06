Lavieri: Presença de Estêvão tem prejudicado o Palmeiras no Mundial

A falta de foco de Estêvão no Mundial de Clubes tem prejudicado o time do Palmeiras, afirmou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

Após o empate contra o Inter Miami, o jovem craque admitiu que a proximidade da transferência para o Chelsea tem atrapalhado seu desempenho nos EUA.

Sobre manter ou não o Estêvão no time, até ontem eu era contra a saída dele, achava que tinha que ficar em campo porque era o cara que em algum momento conseguia quebrar a linha, driblar. Mas a partir do momento que ele dá uma entrevista dessa, ele passa inclusive uma nova missão para o Abel Ferreira.

A expectativa era completamente diferente e agora o Abel vai ter que resolver como vai fazer para o Estêvão voltar porque ele tem prejudicado a equipe nesse sentido.

Abel, você tem que resolver: ou você coloca o Estêvão com a cabeça no futebol do Palmeiras de novo, ou você tem que tirar o jogador, por mais difícil que seja essa decisão.

Danilo Lavieri

Segundo o colunista, a margem de erro do Palmeiras acabou no Mundial.

Copa do Mundo é um torneio de sete jogos, o Palmeiras já fez três e já gastou as cartas que poderia gastar para errar. Não dá mais para errar.

Danilo Lavieri

