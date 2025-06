Lateral do Santos, JP Chermont é homenageado e entra para Galeria de Personalidades de Bauru

Nesta segunda-feira, o lateral-direito JP Chermont foi homenageado na Câmara Municipal de Bauru, sua cidade natal. Em reconhecimento à trajetória construída no futebol, especialmente com a camisa do Santos, o jogador passou a integrar oficialmente a Galeria de Personalidades do município ? espaço reservado a nomes que se destacaram na história bauruense em diversas áreas.

Após o descerramento da placa em sua homenagem, o próprio atleta fixou o quadro no hall principal da galeria: "Para mim, foi um motivo de muito orgulho. Fiquei muito honrado, agradeço à iniciativa do vereador Dário e estou muito feliz por ter recebido essa homenagem. É uma felicidade extrema poder levar o nome de Bauru onde quer que eu esteja ? seja aqui, em Santos ou na Seleção", disse Chermont.

Douglas William / divulgação

Revelado nas categorias de base do Santos, o jogador de 19 anos soma 52 jogos com a equipe profissional ? marca que o coloca como o terceiro atleta nascido em Bauru com mais partidas pelo clube, atrás apenas de Toninho Guerreiro (368 jogos) e Vágner (80 jogos). Ao lado deles, outros nomes como Adolfrises (48 jogos) e Duplhe (3 jogos) também representam o município na história santista.

A presença de JP Chermont na Galeria de Personalidades foi celebrada como um reconhecimento ao papel transformador do esporte na vida dos jovens, e também como reflexo do caminho sólido que o lateral vem construindo no futebol brasileiro com a camisa do Santos.