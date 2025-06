Khalil Rountree Jr revela que rompeu o menisco antes de luta com Jamahal Hill: "Difícil andar"

No último sábado (21), na luta principal do UFC Baku, Khalil Rountree Jr apresentou uma performance dominante e venceu Jamahal Hill sem grandes sustos. Mas quem não teve acesso aos bastidores da preparação do americano mal sabe que a verdadeira batalha foi iniciada antes mesmo de desembarcar no Azerbaijão. Dias após ter o braço erguido no evento internacional, 'The War Horse', como é conhecido, revelou que sofreu uma ruptura no menisco antes do combate.

Através de um relato em seu próprio canal no Youtube, o ex-desafiante ao cinturão dos meio-pesados (93 kg) admitiu que seu camp de treinos foi diretamente afetado pela lesão no joelho. Em determinado momento, a menos de um mês para o combate contra Jamahal Hill, Rountree Jr destacou, inclusive, que tinha dificuldades para desempenhar tarefas simples sem sentir dores, como se locomover ou ficar de pé.

"Mais ou menos na metade do camp, quando estava treinando jiu-jitsu, foi a primeira vez que senti um desconforto no meu joelho. Treinando com caras maiores e fazendo quatro sessões por dia, além de corrida, jiu-jitsu e manopla. Foi quando o desconforto começou. Só aumentou a partir daí, até o dia em que acordei e estava muito difícil para mim andar e até mesmo ficar de pé. Então fui checar e acabei tendo uma ruptura de menisco. Quando descobri a lesão, faltavam apenas três semanas para a luta, então foi estressante. Fiquei arrasado e não consegui treinar como queria. Se eu não tivesse treinadores tão positivos e solidários, acho que teria desmoronado. Então tudo valeu a pena", relembrou Khalil.

Subindo no ranking

Atual número 7 do ranking, Rountree Jr deve subir algumas posições na próxima atualização da listagem, programada para esta terça-feira. Afinal de contas, o americano venceu Jamahal Hill, quarto colocado na categoria, de forma unânime. Sendo assim, a tendência é que o especialista de muay thai ganhe seu espaço no top 5 e se consolide no pelotão de elite dos meio-pesados. Após bater na trave contra 'Poatan' em 2024, Khalil pode sonhar com uma nova disputa de título caso emplaque mais um triunfo na próxima rodada.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok