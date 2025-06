Jorge Masvidal aposta em Ilia Topuria para vencer Charles do Bronx no UFC 317

Ex-campeão do cinturão simbólico 'BMF' (mais durão), Jorge Masvidal compartilhou sua visão sobre o aguardado confronto entre Ilia Topuria e Charles 'Do Bronx', que acontece neste sábado (28), na luta principal do UFC 317. Para o veterano, o georgiano radicado na Espanha tem as ferramentas necessárias para superar o brasileiro e conquistar o título dos pesos-leves (70 kg).

Em entrevista ao canal 'Red Corner MMA', Masvidal reconheceu as qualidades de Oliveira, destacando sua versatilidade e arsenal técnico. No entanto, acredita que Topuria reúne características raras dentro do esporte.

"Ilia é um em dez mil. Eu treinei com todo mundo, irmão. Esse cara é especial. Acho que ele vai ser campeão mundial nos 70 kg. Ele vai vencer o Charles, cara. Vai encontrar um jeito de vencer. O Charles é maior, tem chutes, joelhadas, cotoveladas, jiu-jítsu excelente, boa luta agarrada. Ele é bom em todas as áreas. Mas o Ilia é simplesmente diferente, irmão", declarou o norte-americano.

Perigo iminente

Apesar de contar com o apoio de nomes importantes do circuito, como Dustin Poirier e Aljamain Sterling, o duelo com o ex-campeão dos leves representa o maior teste da carreira do invicto atleta europeu. Reconhecido por sua agressividade e alto índice de finalizações, 'Do Bronx' busca retomar o cinturão e frear a ascensão do promissor desafiante.

