Jogos da Copa do Mundo de Clubes hoje (24): horários e onde assistir ao vivo

Quatro jogos movimentam o Mundial de Clubes 2025 hoje. O destaque fica por conta do Flamengo, que entra em campo para carimbar o primeiro lugar no Grupo D da competição.

Classificado, a equipe de Filipe Luís venceu as duas primeiras partidas no Grupo D e quer ir ao mata-mata com 100% de aproveitamento. Na rodada anterior, o Rubro-Negro fez grande exibição e venceu o Chelsea por 3 a 1.

A rodada do Grupo C também movimenta o dia. O confronto entre Benfica e Bayern de Munique é um dos duelos esperados.

Jogos de hoje (24) da Copa do Mundo de Clubes:

24/06 (terça-feira)