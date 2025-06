Jogo de João Fonseca contra 5º do mundo em Eastbourne tem dia e horário definidos

João Fonseca volta à quadra pelo ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, nesta quarta-feira. Em sua preparação para Wimbledon, que começa na próxima segunda, o jovem brasileiro vai encarar o americano Taylor Fritz, atual número cinco do mundo, pelas oitavas de final, por volta das 12h, pelo horário de Brasília.

A maior promessa do tênis brasileiro estreou no torneio batendo o belga Zizou Bergs, 50º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/0 e 6/3. Foi a primeira vitória de João Fonseca, número 57 do ranking, na grama em sua carreira no circuito da ATP.

Com o triunfo na estreia, Fonseca se tornou o terceiro mais jovem tenista da história a vencer uma partida em Eastbourne, atrás do próprio Fritz e do alemão Alexander Zverev, que venceram partidas com 17 e 18 anos, respectivamente, em 2015 - a competição era disputada em Nottingham na ocasião.

Dono de três títulos em Eastbourne, onde é o atual campeão, Fritz é o principal cabeça de chave na competição inglesa. Na primeira rodada, o tenista americano não jogou - foi "bye", estreando diretamente na segunda rodada, contra Fonseca. Fritz, de 27 anos, conquistou nove títulos de ATP na carreira. O tenista já ocupou a quarta posição do ranking.