João Fonseca tem crescimento de 561% no Instagram em um semestre, diz pesquisa

Não é somente dentro das quadras que João Fonseca tem chamado a atenção e alcançado enorme popularidade. O brasileiro também se destaca de maneira crescente no universo digital. De acordo com levantamento feito pela "Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados", o carioca de 18 anos crescimento de 561% no número de seguidores no Instagram entre dezembro de 2024 e maio deste ano. O tenista tem mais de um milhão de seguidores na rede social.

Somente entre 12 e 16 de janeiro deste ano, o brasileiro ganhou 466 mil seguidores no Instagram. A vitória sobre o russo Andrey Rublev, então número nove do mundo, na primeira rodada do Aberto da Austrália, impulsionou o nome do jovem atleta na mídia social.

No Instagram, Fonseca ainda possui um alto engajamento nas postagens, com média de quase 80 mil interações por post. Já no TikTok, o jovem tenista brasileiro teve 579 mil visualizações e uma taxa de engajamento de 13,3%, números considerados acima da média.

De acordo com a pesquisa, comparando o desempenho de Fonseca no universo digital com os outros tenistas sub-21 entre os cem melhores no ranking da ATP, o brasileiro é o líder em todas as categorias analisadas no Instagram. São elas: número de seguidores, volume de publicações, porcentual de collabs, interações e engajamento das postagens.

Fonseca ainda superou os jovens rivais nos últimos seis meses nas principais discussões no X (antigo Twitter), Bluesky, Facebook e YouTube. O levantamento revelou 67 mil postagens e 16,3 milhões de interações sobre o brasileiro nas redes sociais entre dezembro de 2024 e maio de 2025.

Nesta semana, o número 57 do ranking da ATP disputa mais um torneio na grama, em preparação para Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira. Ele enfrentará o norte-americano Taylor Fritz, número cinco do mundo, possivelmente na quarta-feira, pelas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.