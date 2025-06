Javier Mascherano lamenta empate diante do Palmeiras, mas valoriza classificação do Inter Miami

O Inter Miami-EUA empatou com o Palmeiras, na noite desta segunda-feira, em 2 a 2, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami. O técnico Javier Mascherano lamentou o gol sofrido no final e valorizou a classificação.

"Infelizmente escapou no final, não conseguimos segurar. Sabíamos que enfrentaríamos um time de qualidade e segurar por 90 minutos não era fácil. A equipe esteve à altura durante a maior parte da partida e é uma pena, porque podíamos fazer história novamente. O primeiro objetivo era classificar, e conseguimos. É uma noite histórica para o nosso clube e para a liga", disse Javier Mascherano em entrevista coletiva.

No Hard Rock Stadium, Tadeo Allende abriu o placar para o Inter Miami ainda no primeiro tempo. A equipe norte-americana ampliou com um belo gol de Luis Suárez já na segunda etapa. Na reta final da partida, o Palmeiras descontou com Paulinho e empatou com Maurício.

Com o resultado, o Verdão foi aos cinco pontos e garantiu a liderança do grupo A. Por outro lado, o Inter Miami ficou com a mesma pontuação do time brasileiro, mas ficou na 2ª posição, por conta do saldo de gols.

"Acho que fomos melhores do que nossos três adversários, com exceção do primeiro tempo da primeira partida e dos últimos 20 minutos de hoje. Superamos as expectativas e competimos bem, mas é uma pena. Queríamos terminar em primeiro. Não podíamos deixar escapar esse jogo, vencendo por 2 a 0. É nossa responsabilidade. Mas, antes do torneio, teríamos assinado para passar de fase", analisou o lateral esquerdo Jordi Alba.

Inter Miami x Paris Saint-Germain

Assim, o Inter Miami vai enfrentar o Paris Saint-Germain-FRA nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe francesa terminou na liderança do grupo B, com seis pontos conquistados. A partida acontece neste domingo, às 13 horas (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

"Agora vamos enfrentar possivelmente o melhor time da Europa. Mas isso ainda não acabou e tentaremos competir da melhor forma, como temos feito até aqui. Vamos tentar mostrar o nosso valor, que somos um time sério e que, apesar das dificuldades, podemos competir", projetou Mascherano.

Já o Palmeiras encara o Botafogo neste sábado, também às 13 horas, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.