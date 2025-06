"Já estava bem encaminhada desde fevereiro", diz pai de Neymar sobre renovação

Nesta terça-feira, o Santos informou que chegou a uma renovação de contrato com Neymar. Após semanas de tratativas, o clube e o estafe do camisa 10 chegaram a um acordo para a extensão do vínculo até o final de 2025. Após o anúncio, Neymar Pai afirmou que a renovação estava encaminhada desde fevereiro e projetou a sequência do craque no Alvinegro Praiano.

"Essa renovação já estava bem encaminhada desde fevereiro e apenas concretizamos. O Neymar está apto, então temos tempo para trabalhar bastante e ser um semestre bem positivo para o Santos FC. Está sendo muito bom passar esses meses aqui, perto dos familiares, dos amigos e do clube que a gente ama, então foi fundamental essa volta, esse retorno e esse fico. As coisas estão acontecendo bem rápido, está tudo cooperando e agora é só deixar ele feliz dentro de campo, que é o que a gente espera, né!? E ele feliz em campo, vai deixar todo mundo feliz com certeza", afirmou.

"Destaco também o presidente Marcelo Teixeira, que sempre teve uma importância muito grande na nossa vida, tanto no começo da carreira do meu filho e hoje nos reencontrando. E estamos aqui para ajudar o clube. Ele se dispôs a nos ajudar também quando a gente chegou aqui e agora é retribuir um pouco desse carinho. A gente começou uma parceria muito boa e esperamos continuar por bastante tempo", completou.

O principal entrave nas conversas girava em torno do aspecto financeiro. O Santos ainda tinha valores pendentes para quitar os R$ 85 milhões previstos no acordo inicial. A solução encontrada foi o aumento dos valores da renovação e a diluição da dívida: os pagamentos que restavam serão feitos em mais tempo, o que destravou o impasse.

Conforme apurado pelo Uol e confirmado pela Gazeta Esportiva, a diretoria, comandada pelo presidente Marcelo Teixeira, trabalhou nos bastidores para garantir a continuidade de Neymar ao menos até dezembro de 2025.

O novo vínculo ainda contará com uma cláusula de extensão por mais seis meses ? ou seja, até junho de 2026, quando será disputada a Copa do Mundo. A prorrogação, no entanto, dependerá do cumprimento de metas estabelecidas em contrato e do interesse de ambas as partes em seguir com o acordo.