Internacional perde Vitão para a volta do Brasileirão

O técnico Roger Machado terá um desfalque importante para a volta do Internacional no Brasileirão 2025. O zagueiro Vitão sofreu uma suspensão de duas partidas após julgamento realizado nesta segunda-feira no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O gancho ocorreu por críticas de Vitão à arbitragem do jogo no qual o Internacional acabou derrotado pelo Corinthians, na Neo Química Arena.

Na ocasião, o defensor disparou contra o árbitro Paulo César Zanovell, chegando a dizer que era um confronto de "11 contra a 12" em campo.

O STJD enquadrou Vitão no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

O zagueiro perderá os confrontos do Colorado contra Vitória (12/7) e Ceará (20/7), ambos no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Internacional: volante absolvido no STJD

O volante Bruno Henrique também foi julgado no STJD por uma expulsão diante do Corinthians. O atleta acabou absolvido e estará à disposição do Internacional no retorno do Brasileirão.