Influencer Buzeira é citado em relatório de desvios ligados ao Corinthians

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como "Buzeira", está no centro da investigação que apura desvio de valores da comissão do contrato de patrocínio com a Vai de Bet.

Suspeita de lavagem de capitais

O UOL teve acesso ao relatório final da Polícia Civil, submetido à Justiça na segunda-feira, que apontou envolvimento de empresas de Buzeira na rota do dinheiro, levantando suspeitas de lavagem de capitais e ligação com o crime organizado.

Procurado, Buzeira negou qualquer envolvimento com o caso, mas ainda aguarda sua defesa ter acesso ao conteúdo do inquérito para se manifestar. Caso isso aconteça, esse texto será atualizado.

Empresa de Buzeira na rota do dinheiro

O nome de Buzeira se conecta com a investigação da Vai de Bet na rota do dinheiro, que passou por diversas empresas, algumas de fachada e com suposta ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A investigação detalhou que o Corinthians transferiu R$ 1,4 milhão para a empresa Rede Social Media Design, de Alex Cassundé, supostamente intermediário do contrato com a Vai de Bet. Deste valor, R$ 1,042 milhão foi encaminhado para a Neoway Soluções Integradas, companhia de fachada.

A Neoway, por sua vez, remeteu R$ 1 milhão para a empresa Wave Intermediações de Negócios, também considerada de fachada e utilizada para o trânsito de recursos ilícitos. A Wave, em seguida, transferiu parte desses valores para a UJ Football Talent, que pertence ao agente de jogadores Ulisses de Souza Jorge.

É neste ponto que Buzeira se conecta à rota do dinheiro. Isso porque a Buzeira Digital, empresa do influenciador, figurou em algumas transações no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Wave.

A Wave manteve um relacionamento financeiro intenso com a Victory Trading Intermediação de Negócios, que também remeteu diretamente grandes quantias para a Buzeira Digital.

No período de julho de 2023 a junho de 2024, Buzeira Digital recebeu R$ 230 mil de um "agropecuarista de Goiás", que teve o nome ocultado. Este mesmo agropecuarista também remeteu R$ 970.000,00 para a empresa Wave.

Buzeira Digital recebeu um lançamento de R$ 97,7 mil de um "promotor de vendas" de Vila Velha (ES). Este promotor de vendas também remeteu R$ 16 mil para a Wave.

Em 1º de abril de 2024, a Buzeira Digital recebeu duas transferências — de R$ 490 mil e R$ 510 mil — da Victory, totalizando R$ 1 milhão em um único dia. Este montante foi recebido "justamente três dias depois de o dinheiro subtraído dos cofres do Corinthians ter sido destinado à UJ Football", segundo o relatório.

Em 22 de abril de 2024, a Buzeira Digital recebeu mais R$ 300 mil da Victory.

A Polícia Civil considera "suspeito constatar que os valores desviados do clube do Parque São Jorge percorreram as contas da Wave e da Victory — ambas relacionadas com Buzeira".

Indícios de ligação com o PCC

A investigação também apontou que Wave e Victory são empresas utilizadas pelo crime organizado. O relatório cita "fortes indícios que as sociedades empresariais, bem como o influenciador citado, mantêm aparente relação com o crime organizado".

Essa suspeita é reforçada pela delação premiada de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, empresário assassinado no Aeroporto de Guarulhos, em 2024.

Gritzbach, que virou delator após ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo, acusou empresas de gestão de carreira de atletas de participar de esquema de lavagem de dinheiro.

18.fev.2024 - Entrevista de Antônio Vinicius Gritzbach para o Domingo Espetacular, da TV Record Imagem: Reprodução / Domingo Espetacular

Entre as empresas citadas está a UJ Football, que teria Danilo Lima de Oliveira, vulgo "Tripa", como sócio oculto, juntamente com Ulisses Jorge. Danilo foi apontado como integrante do PCC por Gritzbach, mas nega qualquer envolvimento com a facção.

Vale ressaltar que o próprio Gritzbach também apareceu no RIF da Wave em algumas oportunidades, de acordo com o relatório.

O documento afirma que este conjunto de conexões "não pode ser considerado típico nem acidental". Há um "arquitetado concerto delitivo" onde o dinheiro deixou rastros, e as pessoas envolvidas se entrecruzaram nesta "grande teia criminosa".

Por fim, a investigação conecta a UJ Football à campanha de Augusto Melo, como sendo uma das financiadoras. Ou seja, os valores desviados da comissão seriam pagamento de um investimento anterior.

Influencer figura em investigações

Buzeira é investigado pela Polícia Civil por suspeita de ligação com um traficante, conhecido como "Neymar do PCC". Conversas de celular do criminoso mostram que o influenciador teria pedido para o traficante cobrar uma dívida de R$ 400 mil.

Ele também é investigado pela Polícia Federal por "exploração ilegal de jogos de azar". A possível utilização de "influencers digitais" pelo crime organizado para lavagem de capitais por meio de rifas falsas.

Contato próximo de Augusto Melo

Buzeira criou um forte laço com a gestão do Corinthians, por meio de Augusto Melo, presidente afastado. Nas redes sociais, são muitos os registros que comprovam a forte relação com o Timão, para além da torcida.

Após o título do Paulistão 2025, por exemplo, o influencer esteve no gramado da Neo Química Arena, tirou foto segurando a taça na mão, ao lado de jogadores e membros da comissão técnica.

Além disso, Buzeira é o 6º maior doador da vaquinha, encabeçada pela Gaviões da Fiel, para a quitação da Arena.

Em 2024, ele se reuniu com o presidente Augusto Melo no CT do Corinthians, onde teria se comprometido a auxiliar nos bastidores. À época, ele também tentou investir no clube, informação que foi confirmada pela assessoria do então mandatário.

Procurado pela reportagem, Melo nega que tenha tido outro tipo de relação com o criador de conteúdo além de posar para fotos e recebê-lo no CT.

Buzeira, Augusto Melo, presidente afastado, e Kadu Melo, sobrinho do dirigente, conversam no CT do Corinthians, em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram

O que diz Augusto Melo

Augusto Melo nunca teve relação nenhuma com Buzeira. Ele foi ao CT do profissional um dia fora o horário de treino dos jogadores, e o Augusto fez uma foto com ele em sala em que estava com mais umas quatro pessoas.

Depois disso pessoas ligadas a ele foram até o Augusto com a intenção de investir no Corinthians, mas o Augusto não aceitou.

Buzeira não ajudou Augusto Melo durante suas campanhas eleitorais.