Infantino encontra torcedores símbolo do Palmeiras durante o Mundial de Clubes: Emocionante

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se encontrou nesta terça-feira em Miami com os brasileiros Silvia Grecco e seu filho Nickollas. A dupla, que está nos Estados Unidos a convite da entidade acompanhando o Palmeiras no Mundial de Clubes, ficou conhecida mundialmente após receber o Fifa Fan Award em 2019, prêmio que reconhece torcedores por sua dedicação e histórias inspiradoras no futebol.

Silvia, que adotou o jovem Nickollas, que é deficiente visual e autista, emocionou o mundo ao ser flagrada narrando partidas do Palmeiras para o filho nas arquibancadas. Desde então, os dois se tornaram símbolos de amor pelo esporte e pela inclusão.

"Foi muito emocionante encontrar com Silvia Grecco e seu filho Nickollas em Miami, onde estão curtindo o Mundial de Clubes Fifa. A felicidade deles é o que nos faz acreditar na magia do futebol", escreveu Infantino no Instagram.

Infantino demonstrou entusiasmo ao rever Silvia e Nickollas e compartilhou o reencontro em suas redes sociais. Esta não é a primeira aproximação do presidente da entidade com os dois. Em 2021, eles já haviam sido convidados especiais para o Mundial realizado no Catar, quando o Palmeiras terminou com o vice-campeonato após perder a final para o Chelsea por 2 a 1.

"Sua comovente história, marcada pelo amor ao esporte, fez Silvia vencer o Prêmio Torcedor da Fifa em 2019, por narrar os jogos do Palmeiras para seu filho, que tem deficiência visual e autismo. Fiquei profundamente tocado ao saber que essa paixão pelo esporte continua firme e forte. Isso é futebol de verdade", concluiu.

Dentro de campo, o Palmeiras garantiu a liderança do Grupo A ao empatar por 2 a 2 com a Inter de Milão nesta segunda-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. Com o resultado, está confirmado o confronto brasileiro nas oitavas de final entre Palmeiras e Botafogo, marcado para sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia.