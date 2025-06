"Impossível fazer pior": a papo de Abel no vestiário antes do Palmeiras buscar empate "heroico"

O técnico Abel Ferreira reconheceu a má atuação do Palmeiras principalmente no que diz a respeito do primeiro tempo do jogo contra o Inter Miami. A equipe alviverde tomou grande susto e se não fosse uma reação nos últimos 15 minutos, quase saiu derrotado. O treinador revelou o papo no intervalo com o grupo no vestiário: era impossível fazer pior.

"Cheguei ao intervalo e disse: vai ser impossível fazer pior do que fizemos na primeira parte. A tendência é melhorar. Fizemos os ajustes e felizmente conseguimos empatar o jogo e resultado justo pelo que foi os 90 minutos", contou Abel.

Sem gostar do que via, Abel Ferreira voltou para o intervalo já com uma mudança: Mauricio na vaga de Raphael Veiga. Não demorou muito e aos nove, acionou Paulinho, que entrou no lugar de Facundo Torres, que perdeu duas chances de marcar, uma em cada etapa.

Foi esses dois que protagonizaram o melhor momento do Palmeiras no jogo, com os dois gols. Depois da entrada da dupla, aos 22, Abel deu chance a Allan e Vitor Roque nos lugares de Marcos Rocha e Lucas Evangelista. No primeiro tempo, Bruno Fuchs já havia entrado na vaga de Murilo, que saiu lesionado.

O Palmeiras fez um primeiro tempo apático e não conseguiu ser superior ao Inter Miami. A equipe alviverde deu a bola no pé do time norte-americano, que fez o que quis. Primeiro, abriu o placar aos 15, em contra-ataque, após falha na defesa. Allende saiu cara a cara com Weverton e colocou o time de Messi na frente.

No segundo tempo, aos 19, Suárez fez o segundo. Ali parecia que não haveria mais reação. Mas, aos poucos o Palmeiras foi pressionando e venceu pela insistência já que apresentou dificuldades para avançar na área rival. Allan achou bom passe para Paulinho, que infiltrou na área e diminuiu o prejuízo, aos 34. Seis minutos depois, Mauricio aproveitou a sobra na área, soltou a pancada e deixou tudo igual.

"Não entramos bem no jogo, ou melhor dizendo, entramos bem, tínhamos estratégia clara, do jogo que tinha que ser por fora. Não conseguimos encaixar, uma equipe que abaixa muito para marcar. Não encontramos o timing de pressão. Não tivemos a bola para atacar. Sofremos gol de transição que deveríamos estar melhores posicionados, tinham que cobrir essa marcação. Acima de tudo fica o espírito da equipe, e a verdade é que no fim a gente podia ganhar o jogo", avaliou o treinador.

O resultado garantiu a vaga do Palmeiras nas oitavas de final na liderança do Grupo A, com cinco pontos. Sendo assim, na próxima fase, o Verdão encara o Botafogo, que fechou a fase de grupos no segundo lugar da chave B. A bola rola às 13 horas (de Brasília), do sábado, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Já o Inter Miami mede forças com o PSG, enquanto Porto e Al Ahly, que empataram por 4 a 4 na última rodada, se despediram da competição.