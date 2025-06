Ilia Topuria projeta recuperar 10 kg antes de luta contra Charles Do Bronx no UFC 317

Pela segunda vez na carreira, agora em definitivo, Ilia Topuria terá que bater 70 kg na balança para uma luta. Depois de abdicar do cinturão dos penas (66 kg) e subir de categoria para minimizar o desgaste com o corte de peso, o georgiano radicado na Espanha parece satisfeito com sua decisão.

Escalado para liderar o card do UFC 317, neste sábado (28), em Las Vegas (EUA), ao lado do brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira, em disputa pelo cinturão vago peso-leve (70 kg), o ex-campeão dos penas esbanja otimismo com a nova situação vivida por ele. Em participação recente no programa 'The Ariel Helwani Show', Topuria destacou a maior tranquilidade do processo de corte de peso até o momento e, inclusive, fez uma previsão arrojada para sua recuperação após desidratar para a pesagem na véspera do evento.

"Neste momento, eu me sinto bem, feliz, ainda posso comer e beber, não tive que me matar até este ponto. É claro que a semana da luta é sempre difícil, é sempre dura, mas nem dá para comparar... Essas libras a mais me deram vida. Acho que eu vou estar entre 79 e 81 kg (na luta). Eu estava sempre entre 76 e 78 kg (no peso-pena)", projetou Ilia.

Nocaute na 1ª experiência

A primeira experiência de Ilia Topuria no peso-leve ocorreu em março de 2022, quando já competia sob a bandeira do Ultimate. E sua estreia na categoria não poderia ter saído melhor. Apesar de ter sofrido um knockdown no primeiro round, o georgiano conseguiu superar Jai Herbert, por nocaute, no segundo round e, de quebra, ainda levou para casa um bônus de performance.

Novo campeão

O confronto entre Ilia Topuria e Charles Do Bronx, na luta principal do UFC 317, vai coroar o novo campeão peso-leve da organização. Isso porque o antigo detentor do título, o russo Islam Makhachev, também abdicou de seu reinado para buscar um segundo cinturão na categoria de cima, no caso os meio-médios (77 kg), assim como o georgiano radicado na Espanha.

