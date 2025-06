Ídolo do Cruzeiro, Marcelo Moreno prevê equipe na disputa do título do Brasileirão: "Não tenho dúvida"

Com 12 jogos de invencibilidade em todas as competições, o Cruzeiro estava em alta antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Ídolo do clube, o ex-jogador Marcelo Moreno projetou a equipe na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Eu, como ex-jogador de futebol, tenho essa visão de fora e acho que o Cruzeiro vai contratar jogadores importantes para cada posição. É um forte candidato ao título. Não tenho dúvida de que vai brigar até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. O time tem engrenado, tem acontecido coisas dentro do elenco que gostei muito. A união desse grupo tem se fortalecido bastante. Com vitórias consecutivas, a confiança vem para o elenco, funcionários e jogadores. O clube está fazendo um bom trabalho", disse Marcelo Moreno em entrevista ao jornal O Tempo.

Nos últimos 12 jogos, o Cruzeiro tem oito vitórias e quatro empates, levando em consideração todas as competições. Somente no Campeonato Brasileiro, foram cinco triunfos e dois empates, nas últimas sete rodadas.

A Raposa até teve a chance de assumir a liderança da competição antes da pausa para o Mundial, mas acabou empatando em 0 a 0 com o Vitória, pela 13ª rodada, no Barradão. A equipe do técnico Leonardo Jardim ocupa a vice-liderança, com 24 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo.

Marcelo Moreno ainda elogiou o perfil das contratações que o Cruzeiro vem fazendo. Desde a janela de transferências do meio do ano passado, Cássio, Matheus Henrique, Walace, Fagner, Dudu e Gabigol foram anunciados pela equipe mineira.

"Há um tempo eu defendia muito as contratações dos grandes ídolos que estão no Cruzeiro hoje. Gabigol, Cássio, Fagner, dos caras que chegam com grande nome, e muitas vezes não é em um, dois, quatro jogos que eles vão resolver. Hoje a gente vê um Cruzeiro sólido, com um treinador que sabe o que quer", elogiou Marcelo Moreno.

Passagem de Marcelo Moreno pelo Cruzeiro

Ao longo de sua carreira, Marcelo Moreno defendeu as cores do Cabuloso em quatro oportunidades distintas. Entre 2007 e 2008, em 2014, entre 2020 e 2022 e em 2024. Essa última foi para anunciar sua aposentadoria dos gramados.

Ao todo, o atacante boliviano disputou 147 partidas com a camisa do Cruzeiro, marcou 54 gols e deu cinco assistências. Marcelo Moreno ainda se tornou o estrangeiro com mais gols na história do clube. Além disso, foi bicampeão Mineiro (2008 e 2014) e levantou o título do Campeonato Brasileiro (2014).