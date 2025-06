Gustavo Gómez atinge marca de 350 jogos com a camisa do Palmeiras

Na última segunda-feira, o Palmeiras arrancou um empate em 2 a 2 com o Inter Miami, dos Estados Unidos, pela terceira e última rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O confronto foi especial para o zagueiro Gustavo Gómez, que alcançou uma marca importante com a camisa alviverde.

Gustavo Gómez completou 350 jogos com a camisa do Palmeiras na última segunda-feira, quando foi titular contra o Inter Miami e disputou os 90 minutos. O defensor vive um bom momento na atual temporada e tem sido um dos pilares defensivos da equipe no Mundial.

O feito de Gómez foi celebrado pelo Palmeiras nas redes sociais: "El Capitán histórico! Gustavo Gómez completou 350 jogos com o manto. Um dos nossos. Um dos maiores de nossa história! AVANTI, Papi!", escreveu o clube.

Com a marca de 350 jogos, Gómez é o quinto jogador que mais atuou pelo Palmeiras neste século. O paraguaio está atrás apenas de Raphael Veiga (354 jogos), Marcos (392 jogos), Weverton (431 jogos) e Dudu (462 jogos).

Gómez, ainda, é o atleta do Palmeiras com mais conquistas ao lado de outros seis jogadores. O capitão ergueu 12 títulos com a camisa do Verdão: quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Além disso, Gómez também detém outras duas marcas importantes: é o estrangeiro que mais atuou pelo clube, e o zagueiro com mais gols na história do Palmeiras, com 39 bolas na rede. Recentemente, ele renovou o contrato até o final de 2027.

Gómez fez um início de temporada irregular, mas foi destaque do Palmeiras nas duas primeiras partidas do Mundial. Na atual temporada, o zagueiro soma 24 partidas, 23 como titular, com dois gols e uma assistência.

Com Gómez à disposição, o Palmeiras volta a campo neste sábado, quando encara o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.