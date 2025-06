Força ofensiva é a marca do próximo rival do Fluminense no Mundial

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira para o terceiro compromisso no Mundial de Clubes da Fifa. Diante do Mamelodi Sundowns, a equipe carioca vai precisar redobrar as atenções defensivas, principalmente em virtude dos sustos sofridos no triunfo contra o Ulsan, da Coreia do Sul.

O time africano apresenta uma filosofia ofensiva em suas partidas. O Mamelodi Sundowns balançou as redes nos últimos 11 jogos ? incluindo 3 vezes na apresentação mais recente, diante do Borussia Dortmund, da Alemanha.

A última vez em que os sul-africanos não marcaram foi em um confronto contra o Al Ahly, do Egito, em duelo pela Copa da África. Na ocasião, as equipes empataram por 0 a 0.

Haverá um duelo significativo entre o ataque e a defesa dos times. Nos últimos 11 jogos, o Mamelodi Sundowns fez 23 gols, com uma média de 2.1. Em contrapartida, o Fluminense levou apenas 3 gols nas últimas 5 apresentações (média de 0.6).

Quando o Fluminense joga?

Pelo Mundial de Clubes, Mamelodi Sundown e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).