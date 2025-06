Fonseca empilha novas marcas e desafia favorito que é tri na grama inglesa

João Fonseca seque quebrando marcas em seu primeiro ano na elite do circuito da ATP e tem mais um desafio logo na segunda rodada em Eastbourne: ele encara Taylor Fritz, número 5 do mundo e tricampeão do torneio inglês.

O que aconteceu

Fonseca ultrapassou os 1.000 pontos somados no ranking mundial com a vitória de ontem na estreia em Eastbourne. Ele começou o torneio com 991 pontos e já soma pelo menos 1.016, podendo aumentar caso siga avançando no torneio. Como o torneio é de nível 250, ele pode chegar até a 1.241 — se for campeão.

O brasileiro de 18 anos saltou três posições na lista provisoriamente e está ainda mais perto do top 50. Atual 57º, ele já aparece como 54 do mundo no Live Ranking oficial da ATP. O Brasil não tem um representante entre os 50 tenistas mais bem colocados do ranking há mais de uma década, que estreou no seleto grupo em 2009.

João Fonseca comemora comemora vitória sobre Zizou Bergs em Eastbourne Imagem: John Walton/Getty

O triunfo sobre Zizou Bergs foi o primeiro de João na grama integrando a elite do circuito. Até então, ele só havia disputado poucos jogos nesta superfície, sendo três em torneios de calibre ATP e outros em Challengers.

O carioca também se tornou o mais jovem a vencer no ATP 250 inglês desde... Taylor Fritz! Em 2015, o norte-americano venceu o torneio, que na época foi disputado em Nottingham antes da mudança para o palco atual, quando ainda não havia atingido a maioridade.

Taylor Fritz venceu três das últimas cinco edições em Eastbourne Imagem: Reprodução/Instagram/taylor_fritz

Fritz é o atual campeão e venceu três das últimas cinco edições em Eastbourne — 2019, 2022 e 2024. Franco favorito, o tenista de 27 anos é o 5º do ranking mundial e o cabeça de chave número 1 do torneio. Foi lá onde ele conquistou um terço de seus títulos no circuito profissional.

A partida será disputada na quarta-feira, dia 25, em horário ainda a ser confirmado pela organização. O duelo deve ocorrer na quadra central, onde João já se apresentou na estreia.

Fonseca fará seu terceiro duelo contra um integrante do top 10 no ano. Até o momento, ele venceu Andrey Rublev (#9 na época) no Australian Open e perdeu para Jack Draper (#5 na época) em Roland Garros.