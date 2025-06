Fluminense fecha preparação para enfrentar o Mamelodi Sundowns; veja escalação provável

Na véspera do confronto decisivo contra o Mamelodi Sundowns, o Fluminense encerrou, nesta terça-feira, sua preparação para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A atividade foi realizada na Universidade da Carolina do Sul, em Columbia, com portões fechados.

Apesar do mistério na escalação, a expectativa é que o técnico Renato Gaúcho repita a base do time que estreou no torneio contra o Borussia Dortmund, apostando em um meio-campo com três volantes para reforçar a marcação.

Sem desfalques, a tendência é que Samuel Xavier e Renê retomem as laterais, enquanto Hércules e Martinelli voltem a compor o setor central. No ataque, a dúvida gira em torno da presença de Germán Cano ou Everaldo como referência.

Desta maneira, uma provável escalação do Fluminense conta com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Jhon Arias, Serna e Germán Cano (ou Everaldo).

ESTAMOS PRONTOS! AMANHÃ É PELA CLASSIFICAÇÃO! ?: Marcelo Gonçalves/FFC Todos os jogos do Fluminense de graça no app da @DAZNFootball!#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/IzCfoPgRkj ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 24, 2025

Líder do Grupo F com quatro pontos, o Tricolor entra em campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, com a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de final. O adversário sul-africano, que soma três pontos, precisa da vitória para ultrapassar os cariocas e avançar de fase.

No mesmo horário, Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai se enfrentam ? os alemães também têm quatro pontos e só dependem de um empate para se classificar.