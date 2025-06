Flamengo x Santos: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro sub-20

Nesta terça-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Santos visita o Flamengo no Estádio José Bastos Padilha, no Rio de Janeiro. A partida será realizada às 14h45 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela FlaTV (Youtube).

Posições na tabela

Flamengo: 23 pontos em 14 jogos - 6º lugar



Santos: 18 pontos em 14 jogos - 11º lugar

Flamengo: Lucas Furtado; Wanderson, Da Mata, Iago, Daniel Sales; Fabiano, Rayan, Jorge Mora, Guilherme; Pedro Leão e Shola



Técnico: Nuno Campos

Santos: Pedro; Matheus Filipe, Assis, Diego Matos e Pedro Hian; Kenay, Lucas Jaime e Bernardo; Padula, Felipe Laurindo e Kauan Pereira



Técnico: Mauricio Copertino

Arbitragem



A partida será apitada por Lucas de Melo Maciel Barcelos, ao lado dos assistentes Carlos Henrique Cardoso de Souza e Fabio Ramos Franca.