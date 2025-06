Fla de um lado, Palmeiras e Botafogo do outro; veja chaveamento e simule

O chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes começa a tomar forma com a rodada final da fase de grupos. Os jogos de ontem definiram que Botafogo e Palmeiras se enfrentam direto nas oitavas e estão no lado oposto ao do Flamengo, que confirmou antecipadamente sua classificação em primeiro da chave.

Veja o chaveamento e possibilidades

Palmeiras (1º Grupo A) x Botafogo (2º Grupo B)

Bayern/Benfica (1º Grupo C) x Chelsea/Espérance (2º Grupo D)

Inter/River/Monterrey (1º Grupo E) x Fluminense/Borussia/ Mamelodi ( 2º Grupo F)

2º Grupo F) Juventus/City (1º Grupo G) x Real Madrid/RB Salzburg/Al-Hilal (2º Grupo H)

PSG (1º Grupo B) x Inter Miami (2º Grupo A)

Flamengo (1º Grupo D) x Bayern/Benfica/Boca Juniors (2º Grupo C)

Fluminense/Borussia/Mamelodi (1º Grupo F) x Inter/River/Monterrey (2º Grupo E)

Real Madrid/RB Salzburg/Al-Hilal (1º Grupo H) x Juventus/City (2º Grupo G)

O que está em jogo

Pelo menos um brasileiro já está garantido nas quartas. Como Botafogo e Palmeiras duelam entre si, um deles obrigatoriamente avançará de fase.

Hoje será definido em qual lado o Bayern cairá e se pegará o Fla direto nas oitavas. Se confirmar a liderança do Grupo C, o gigante alemão estará na rota de Botafogo ou Palmeiras, podendo ser o adversário nas quartas. Já se ficar em segundo, o time da Baviera entrará no caminho do Rubro-negro logo no primeiro compromisso do mata-mata. O jogo contra o Benfica será às 16h (de Brasília).

Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Chelsea no Mundial Imagem: Lee Smith/REUTERS

O Flamengo entra em campo apenas para cumprir tabela. O time comandado por Filipe Luis assegurou com antecedência a ponta do Grupo E e encerra a fase de grupos contra o já eliminado Los Angeles FC.

O Flu, por sua vez, busca a classificação amanhã e só poderá enfrentar um compatriota em eventual semifinal. A configuração dos grupos impede um confronto com outro brasileiro nas oitavas ou semi. Atual líder do Grupo F, o Tricolor carioca ficará do lado de Botafogo e Palmeiras se passar em primeiro, mas também pode ir para o do Flamengo se avançar em segundo ou mesmo ser eliminado. Um empate contra o Mamelodi já garante a vaga nas oitavas.

Jogos restantes valendo classificação

Grupo C

Benfica x Bayern --16h de hoje

Auckland City x Boca Juniors --16h de hoje

Grupo D

Espérance x Chelsea --22h de hoje

Grupo E

Inter x River Plate --22h de amanhã

Urawa Red Diamonds (eliminado) x Monterrey --22h de amanhã

Grupo F

Mamelodi Sundowns x Fluminense --16h de amanhã

Borussia Dortmund x Ulsan HD (eliminado) --16h de amanhã

Grupo G

Juventus x Manchester City --16h de quinta

Grupo H