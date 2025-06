Fifa inicia "contagem regressiva": 2 anos para Copa do Mundo feminina no Brasil

A Copa do Mundo feminina de futebol irá acontecer daqui a exatos dois anos. Nesta terça-feira, a Fifa colocou em suas redes sociais uma "contagem regressiva" para a competição que será disputada no Brasil em 2027.

"Faltam dois anos. A contagem regressiva para o FifaWWC 2027", destacou a entidade.

As partidas irão ocorrer em Belo Horizonte (Minas Gerais), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Recife (Pernambuco), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Salvador (Bahia) e São Paulo (São Paulo).

Os estádios escolhidos foram: Mineirão, Mané Garrincha, Arena Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã, Arena Fonte Nova e Neo Química Arena, casa do Corinthians.

Copa do Mundo feminina no Brasil: como foi a escolha

O Brasil foi escolhido em maio de 2024 como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, superando a candidatura conjunta da Bélgica, Países Baixos e Alemanha na votação do Congresso anual da Fifa, que acontece na Tailândia.

Após o sucesso da edição de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, que arrecadou um recorde de US$ 570 milhões (R$ 2,9 bilhões) em receita comercial, a Fifa decidiu continuar sua expansão do futebol feminino, levando o torneio para a América do Sul pela primeira vez.

Os delegados da Fifa escolheram, por 119 votos a 78, atribuir a 10ª edição do torneio para o Brasil, provocando celebrações eufóricas entre os membros da delegação brasileira na sala de conferências de Bangcoc, capital da Tailândia.