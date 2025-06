Faixa-preta nos estudos: Jiri Prochazka conclui mestrado antes de voltar ao UFC

O ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC Jiri Prochazka realmente é um tipo de lutador diferente, e não somente dentro do octógono. Prova disso é que o atleta tcheco acaba de concluir seu mestrado em 'Estudos de Segurança e Estratégia', na Universidade Masaryk, na República Tcheca.

A conquista fora do cage foi celebrada pelo ex-campeão do Ultimate através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). Já há algum tempo, Jiri Prochazka dedicava boa parte de seu tempo aos estudos - chegando, inclusive, a colocá-los como prioridade acima de seus compromissos como lutador em alguns momentos, de acordo com um de seus treinadores, que alegou que o pupilo teria recusado uma luta em virtude das provas finais da faculdade.

"Missão cumprida. Passo a passo, andando as mil milhas de estrada. Agora podemos começar a negociar o próximo passo", escreveu Jiri na legenda da publicação.

Próximo passo

Agora, com o fim do mestrado, Jiri Prochazka deve voltar novamente suas atenções para sua carreira no UFC. Ex-campeão e segundo colocado no ranking meio-pesado da liga, o lutador tcheco ainda aguarda a definição de seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo, que, dependendo das circunstâncias, pode inclusive credenciá-lo para uma nova disputa pelo cinturão da categoria.

