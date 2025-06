Expulso por brasileiro, jogador do City é suspenso por 3 jogos no Mundial

Expulso de campo pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel, o lateral-direito Rico Lewis virou desfalque certo do Manchester City para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogador vai cumprir suspensão de três jogos, conforme decisão do Comitê Disciplinar da Fifa.

O que aconteceu

Com a decisão, Lewis só voltará a campo nesta edição do torneio internacional se o City avançar às quartas de final. O adversário e a data do duelo do time de Pep Guardiola nas oitavas ainda não foram definidos. A equipe inglesa poderá vir a cruzar com o Real Madrid na disputa por uma vaga nas quartas de final.

O lateral do City levou o cartão vermelho direto na estreia do City no Mundial, contra o Wydad Casablanca, pelo Grupo G, no dia 18, na Filadélfia. A expulsão aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando Lewis arriscou um carrinho desastrado e acabou acertando o rosto do atacante Samuel Obeng, do time marroquino.

Lewis chegou a pegar na bola antes, mas não conseguiu desviar o pé antes do contato com a face do adversário. Como consequência pelo ato imprudente, o latera do City recebeu o cartão vermelho direto de Ramon Abatti Abel.

Pelas regras do Comitê Disciplinar da Fifa, o City pode recorrer da decisão. Mas o clube inglês não se manifestou publicamente sobre o possível recurso.