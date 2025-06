Existe má vontade com o Palmeiras de Abel? Colunistas debatem

O Palmeiras está devendo futebol no Mundial de Clubes ou existe má vontade nas críticas ao desempenho do time de Abel Ferreira?

No De Primeira, os colunistas André Hernan, Danilo Lavieri e Paulo Vinícius Coelho divergiram sobre o tema e debateram o empate do Verdão com o Inter Miami que rendeu a liderança do grupo A.

Hernan: 'Existe má vontade com o Palmeiras do Abel'

É um time que caiu de rendimento, de fato, fez um jogo muito ruim ontem, especialmente no primeiro tempo, mas é curioso a gente sempre falar do Palmeiras como patinho feio sendo que classificou em primeiro. Às vezes o Palmeiras me intriga, vem uma crítica em cima do Palmeiras — ah, o Palmeiras é o pior time brasileiro no Mundial —, mas passou em primeiro no grupo e não era um grupo fácil, não era essa baba toda que agora estão pintando.

Tem sempre um porém com o Palmeiras e o Palmeiras está sempre nas cabeças. Então, existe uma má vontade com o Palmeiras do Abel.

André Hernan

Lavieri: Questão do Palmeiras é ver outros brasileiros jogando melhor

A questão do Palmeiras é que quando a gente olha o Flamengo vencendo o Chelsea de virada, o Botafogo vencendo o PSG, o Fluminense, que tem muito menos elenco que o Palmeiras, fazendo um jogo bom com o Borussia, que é muito melhor que o Porto, aí eu acho que a comparação é inevitável.

Realmente, o Palmeiras tem bons resultados, ok, mas quando você olha o que está acontecendo do lado, o contexto todo do campeonato, a gente vê outros brasileiros fazendo coisas melhores. O Fluminense, por exemplo, que tem muito menos elenco, está fazendo jogos melhores. Então, tem essa cobrança no Palmeiras.

Danilo Lavieri

PVC: Palmeiras jogou mal, mas essa comparação não faz sentido agora

Essa comparação não precisa acontecer. O que vai contar a história de quem foi melhor é o campeonato inteiro. Não adianta a Espanha ter feito 7 a 1 na Costa Rica na primeira fase da Copa do Mundo se depois perder para Marrocos nos pênaltis. Não faz sentido essa comparação agora.

O fato é que ontem o Palmeiras jogou mal. Isso não vai mudar, a questão agora é o jogo de sábado. Não tem surpresa do Inter Miami ter avançado como segundo colocado. Tem uma surpresa do Palmeiras ter corrido risco num dado momento do jogo de ser eliminado, e ser segundo seria péssimo pelo cruzamento com o PSG.

Paulo Vinícius Coelho

