Estêvão troca camisa com Messi e cita sentimento após confronto contra o argentino: "Um prazer"

Bem antes do confronto entre Palmeiras e Inter Miami, Estêvão já havia revelado a ansiedade par enfrentar Lionel Messi, um dos grandes nomes do time norte-americano. Nesta segunda-feira, Messi e "Messinho", como Estêvão era chamado na base, dividiram os gramados no empate por 2 a 2 pela Copa do Mundo de Clubes. A joia do Verdão aproveitou e trocou camisa com o craque argentino no intervalo do jogo.

"Foi incrível, é um prazer meu estar dividindo o campo com ele, um cara que é meu ídolo, uma referência para mim. Troquei camisa com ele, mas isso que a gente fez hoje, pode ter certeza que valeu a pena", disse Estêvão à Fifa.

Dentro de campo, o Palmeiras não teve vida fácil. A equipe de Abel Ferreira saiu perdendo por 2 a 0, tomou um sufoco e ficou ameaçado de perder a vaga nas oitavas de final. Contudo, na etapa final, o Verdão empatou, com Paulinho e Mauricio.

"Agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo nas nossas vidas. Uma partida que eu senti que a gente não mereceu perder, porque a gente lutou até o final, até o último segundo. Empatamos, então valeu ressaltar a nossa entrega, a nossa vontade e só agradecer a Deus por tudo e pela classificação", avaliou o atacante.

O Palmeiras, então, com o empate, conseguiu avançar como líder do Grupo A, com cinco pontos conquistados. Agora, o Verdão se prepara para enfrentar o Botafogo nas oitavas de final. O time carioca avançou em segundo lugar no Grupo B, que teve como líder o PSG. As equipes se enfrentam no sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

"Com certeza, agora descansar, trabalhar bastante e agora a gente vai pegar o Botafogo, então vamos trabalhar, estudar o time deles, que é um time muito qualificado, um time muito bom, um time brasileiro. Então a gente vai dar o nosso máximo para tentar, se Deus quiser, mais uma classificação", projetou Estêvão.