Espérance x Chelsea: horário e onde assistir ao jogo no Mundial de Clubes

Espérance e Chelsea entram em campo hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Espérance precisa vencer para se classificar. A equipe tunisiana vem de vitória por 1 a 0 diante do Los Angeles FC.

O Chelsea necessita apenas de um empate para avançar ao mata-mata da Copa de Clubes. Os Blues tentam se recuperar da derrota por 3 a 1 diante do Flamengo na rodada passada.

Espérance x Chelsea -- Mundial de Clubes 2025