Em adeus melancólico, Boca só empata com o Auckland City pelo Mundial

Pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes, o Boca Juniors empatou por 1 a 1 com o Auckland City, no Geodis Park, nesta terça-feira. Garrow (contra) marcou para os argentinos, enquanto Gray fez o gol dos neozelandeses. A equipe de Cavani, tricampeã mundial, se despediu do torneio sem vencer uma partida.

Com o resultado, o Grupo C terminou com o Boca Juniors (3º) e o Auckland City (4º) eliminados, com dois e um ponto, respectivamente. O Benfica foi o líder do grupo, com sete tentos, e o Bayern ficou em segundo lugar, com seis.

Com a eliminação no Mundial, as duas equipes voltam suas atenções para os próximos compromissos. O Boca Juniors visita o Argentinos Juniors no dia 13 de julho, com horário a definir, pela primeira rodada da segunda fase do Argentino. Já o Auckland City enfrenta, fora de casa, o Tauranga, no dia 12 de julho, às 00h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Neozelandês.

O jogo

Buscando a classificação, o Boca Juniors partiu para cima no começo do primeiro tempo. Aos 25 minutos, a equipe argentina abriu o placar. Em escanteio cobrado por Velasco, Di Lollo cabeceou na trave. No rebote, o goleiro Garrow acabou empurrando a bola para o gol.

O Boca Juniors continuou pressionando na etapa inicial. Aos 42 minutos, Palacios arriscou de longe e acertou a trave. Dois minutos depois, Blanco cruzou para Merentiel, que cabeceou no travessão.

No retorno do intervalo, o Auckland City voltou melhor e buscou o gol de empate. Aos seis minutos do segundo tempo, Gray aproveitou escanteio cobrado por Lagos e cabeceou para marcar. Cinco minutos depois do tento dos neozelandeses, a partida foi paralisada por uma hora, devido às condições climáticas.

Após o retorno, o Boca Juniors partiu para cima no restante da etapa complementar. Aos 30 minutos, Advíncula arriscou de longe e parou em uma grande defesa de Garrow. Na reta final da partida, os argentinos seguiram pressionando, contudo, não conseguiram marcar.