Djalminha ganha camisa de Messi e diz que chamou astro de 'hijo de p...'

O ex-jogador Djalminha recebeu de Messi um abraço e uma camisa do Inter Miami após o empate com o Palmeiras no Mundial. O ídolo palmeirense contou que deu um "puxão de orelha" no astro argentino por não ter poupado nem Estêvão durante a partida.

Quando eu conheci o Messi, eu brinquei que ele era muito objetivo, que não dava uma caneta para trás, um lençol para trás. E hoje, coincidentemente, quando ele estava saindo campo ele me viu, veio falar comigo, me deu um abraço e eu falei no ouvido dele: 'Hijo de puta, cabrón, deu uma caneta para a frente de novo, nunca para trás, e justo no Estêvão'

Ele começou a rir, me deu a camisa... É um fenômeno, dominou o jogo todo, controlou o jogo, é um craque impressionante.

Djalminha, na CazéTV

O que aconteceu

Djalminha está nos EUA para o Mundial integrando a cobertura da CazéTV. Atuando como comentarista no canal, ele ficou à beira do gramado no Hard Rock Stadium, em Miami, onde encontrou e brincou com Messi na saída para o vestiário.

O ex-jogador contou na sequência que conheceu Messi durante um jantar após jogo de despedida de Deco. O português, que jogou ao lado de Messi no Barcelona, se aposentou em 2013 após passagem pelo Fluminense.

Djalminha foi um dos vários palmeirenses que ganharam camisas do astro argentino. Estêvão, Gustavo Gómez e Allan também terminaram o jogo com uma lembrança de Messi.