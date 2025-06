Decisivo, Mauricio valoriza luta do Palmeiras em empate contra o Inter Miami e avalia: "Ficamos ansiosos"

O Palmeiras tomou um susto, mas conseguiu o empate contra o Inter Miami, após sair perdendo por 2 a 0, e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes na liderança do grupo A. Autor do gol que garantiu a igualdade no placar, Mauricio valorizou a luta da equipe para buscar o 2 a 2 e celebrou o tento após sair do banco de reservas.

"A gente sabe que é uma identidade que a gente tem. Claro que é uma coisa que a gente não quer passar, estar sempre provando isso. A gente quer sempre estar na frente do placar, ter tranquilidade maior para jogar. Teve que ser assim, fico muito feliz e realizado de poder fazer um gol numa grande competição, poder ajudar a equipe, que é o mais importante. Tivemos uma desatenção no primeiro tempo provar isso. Penso sempre primeiro no coletivo para depois pensar no individual. Acho que isso todos nós por isso temos sempre essa reação positiva", disse à TV Globo.

O Palmeiras viu Allende abrir o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo, em lance que Murilo acabou saindo lesionado. O zagueiro, então, vira preocupação para as oitavas. Depois, o Inter Miami ampliou com Suárez, aos 19 do segundo tempo.

Paulinho e Mauricio saíram do banco para garantir o empate. O camisa 10 diminuiu aos 34, enquanto Mauricio igualou o placar aos 41. O meio-campista, que briga pela vaga como titular, fez uma avaliação da atuação do Palmeiras e apontou a ansiedade após o primeiro gol.

"Acho que não trabalhamos a bola como deveríamos. Numa desatenção nossa, um escanteio ou bola parada a favor. Uma pena o Murilo, acho que ele conseguiria chegar pelo menos para atrapalhar o adversário e infelizmente teve a lesão. Ficamos ansiosos demais, deixamos eles com a bola e qualquer time que gosta de ter a posse, fica complicado. mas conseguimos acertar no segundo tempo e buscar o empate", seguiu.

Nas oitavas de final, o Verdão, líder do Grupo A, com cinco pontos, enfrenta, portanto, o Botafogo, que avançou com vice-líder do Grupo B. O duelo acontece no sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.