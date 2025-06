De volta à seleção brasileira, Marta diz que Copa no Brasil 'representa um sonho'

De volta à seleção brasileira, no mês passado, Marta já está ansiosa pela Copa do Mundo, a ser disputada no Brasil daqui a exatamente dois anos. A lenda do futebol feminino afirmou nesta terça-feira que sediar o evento em solo nacional "representa um sonho" para as jogadoras brasileiras.

"A Copa do Mundo de 2027 da Fifa no Brasil representa um sonho. É a primeira Copa do Mundo feminina da categoria adulta na América do Sul, e a gente está super orgulhosa de poder sediar um evento tão grande como esse", disse a atacante. "Vamos trabalhar duro para que tudo seja perfeito, e esse evento seja um marco na história do futebol feminino."

Marta voltou à seleção no fim de maio ao participar do amistoso com o Japão na Neo Química Arena, em São Paulo. A jogadora estava afastada da equipe havia nove meses em razão de problemas físicos. E não escondeu a alegria pelo retorno.

Questionada sobre defender a seleção na Copa de 2027, ela desconversa. E não poupa elogios ao renovado grupo brasileiro. "Hoje a gente vê uma geração muito forte. A gente vê que as pessoas que hoje estão no comando entendem que é importante seguir evoluindo, seguir dando oportunidade a todos e, principalmente, após essa Copa."

Para Marta, maior artilheira da história da seleção (122 gols), o futuro Mundial no Brasil será uma celebração da história do futebol feminino nacional. "O que a gente pensa logo é naquelas atletas que começaram essa luta e que lutavam para simplesmente ser aceitas como atletas profissionais de futebol."

A jogadora eleita seis vezes a melhor do mundo pela Fifa acredita que a Copa também será importante para deixar um legado para o esporte brasileiro. "O mais importante para a gente é que realmente a gente possa deixar um legado muito especial, para que o futebol feminino só venha a crescer mais e mais", afirmou.

A Copa do Mundo de 2027 começará exatamente daqui a dois anos, no dia 24 de junho. E será disputada até 25 de julho. As oito cidades-sede já foram definidas: Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).