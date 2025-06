De 3ª opção a titular: Marcos Antônio corresponde no São Paulo e termina primeiro semestre em alta

Marcos Antônio chegou ao São Paulo sem holofotes e como terceira opção no elenco. No entanto, com o passar dos meses e diante das circunstâncias, o meio-campista ganhou espaço, assumiu a titularidade e encerra o primeiro semestre de 2025 em alta no Morumbi.

Aos 25 anos, o jogador emprestado pela Lazio, da Itália, começou a temporada atrás de Pablo Maia e Luiz Gustavo na hierarquia da posição. Com a grave lesão no joelho de Pablo e o quadro de tromboembolismo pulmonar que afastou Luiz Gustavo, Marcos Antônio foi alçado ao time titular e não desperdiçou a oportunidade.

Ao lado de Alisson no meio-campo, o volante mostrou consistência, mobilidade e bom passe, características que ajudaram a dar equilíbrio ao setor. Em 18 partidas na temporada, o camisa 20, que se recuperou de lesão na coxa, soma duas assistências e atuações que agradaram não só à comissão técnica, mas também à diretoria tricolor.

O desempenho fez com que o São Paulo passasse a considerar seriamente a permanência definitiva do jogador. Emprestado até o fim do ano, Marcos Antônio tem os direitos vinculados à Lazio, mas a cúpula são-paulina já estuda alternativas para tentar viabilizar sua permanência junto ao clube italiano.

Com o segundo semestre pela frente, incluindo Brasileirão e as fases mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores, Marcos Antônio surge como uma das peças importantes de um São Paulo que precisou se reinventar e encontrou no volante uma solução inesperada, mas eficiente.