Dana White confirma Diego Lopes x Jean Silva como luta principal do Noche UFC

Após semanas de especulações e possíveis combinações de adversários, o UFC enfim bateu o martelo: Diego Lopes e Jean Silva vão se enfrentar no dia 13 de setembro, na luta principal do Noche UFC, evento anual em homenagem à cultura mexicana. O anúncio foi feito nesta terça-feira (24) pelo presidente da organização, Dana White.



O duelo entre os brasileiros será realizado em San Antonio, nos Estados Unidos, e promete movimentar a divisão dos pesos-penas (66 kg). Apesar de ambos representarem o Brasil, Diego Lopes também possui cidadania mexicana e tem uma base sólida de fãs no país, o que justifica sua presença de destaque em um evento temático voltado ao México.



Diego retorna ao octógono após disputar o cinturão da categoria em abril, quando foi superado por Alexander Volkanovski. Antes disso, o manauara emplacava uma impressionante sequência de cinco vitórias, que o levou ao posto de número dois no ranking. Já Jean Silva vive grande fase na organização e, embalado por cinco triunfos consecutivos, terá sua primeira experiência como protagonista de um evento do UFC - e logo contra um dos nomes mais relevantes da categoria.

Ausência mexicana

Criado em 2023, o Noche UFC volta a acontecer sem um lutador nascido no México na luta principal. No ano passado, o main event ficou por conta do duelo entre Sean O'Malley (EUA) e Merab Dvalishvili (Geórgia).



A ausência de um representante mexicano no topo do card levanta questionamentos sobre a escassez de nomes locais consolidados na elite do UFC - o que, paradoxalmente, não impediu o evento de se firmar como uma data especial no calendário anual da organização.



Ainda assim, a presença de Diego Lopes - ídolo no México e com um estilo empolgante - pode ser o ingrediente necessário para manter o Noche UFC como uma celebração vibrante e popular entre os fãs hispânicos.