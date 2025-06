CT do Internacional não apresenta danos apesar de cheia do Guaíba

O CT Parque Gigante, do Internacional, foi invadido pelas águas do Lago Guaíba nesta segunda-feira. O nível de água no centro de treinamento baixou nesta terça-feira e não foram registrados danos nas instalações, ao contrário do que ocorreu nas chuvas do ano passado.

"Seguimos monitorando a altura do Guaíba, de acordo com nossos protocolos. A água já baixou no CT e não foram registrados danos", informou o clube.

Fortes chuvas no Rio Grande do Sul causaram uma elevação no nível do lago, que, segundo medição realizada na Usina do Gasômetro, chegou a 3,28m.

O elenco da equipe gaúcha não estava presente no CT, pois ainda não se reapresentou do período de férias, que termina neste sábado.

Ao fim do período de recesso, o Inter inicia a preparação para enfrentar o Vitória no dia 12 de julho, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.