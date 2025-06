Crespo se emociona em apresentação no São Paulo: "É um lugar mágico"

Hernán Crespo não conteve a emoção ao iniciar sua segunda passagem como técnico do São Paulo. Nesta terça-feira, o treinador concedeu sua primeira entrevista coletiva ao ser apresentado oficialmente e manifestou sua grande satisfação por retornar ao clube pelo qual conquistou o Campeonato Paulista de 2021.

"Não há explicação, não sei o que tem. É um lugar mágico. A história todos conhecemos, a importância do SPFC, mas há algo na mente que te atravessa", disse Crespo, antes de pausar a entrevista por ter se emocionado.

"Gostaria de estar ao lado do Telê, do Muricy. Se for pra sonhar, vamos sonhar grande. Mas, é difícil. Vamos tentar", completou o argentino, imaginando um dia se tornar um dos ídolos tricolores.

Crespo assinou contrato com o São Paulo até o final de 2026. O treinador chega ao clube com a missão de fazer o time subir na tabela no Brasileirão, além de avançar no mata-mata da Libertadores e Copa do Brasil. A situação do Tricolor não é das melhores, lidando com muitos desfalques, mas o novo treinador não precisou de muito tempo para aceitar a proposta da diretoria.

"Quando a direção me chamou, não pensei. É São Paulo. Ponto. Depois vemos os problemas, como melhorar, como enfrentá-los. Creio que o clube está melhor [do que há quatro anos]. A dinâmica de trabalho, o grupo dos jogadores, tudo isso reuqer tempo. Eu tenho um pouco de tempo com essa mini pré-temporada, tudo indica que o clube está melhor que nos últimos quatro anos. Começando por mim, sou melhor que há quatro anos. Isso eu posso garantir. Para avaliar tudo, precisamos de tempo. O futebol é dinâmico e sempre há o que melhorar", prosseguiu.

Desde que deixou o São Paulo, Hernán Crespo conquistou a tríplice coroa no Catar, com o Al Duhail, e, posteriormente, venceu a Liga dos Campeões da Ásia com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O treinador agora quer dar sequência às conquistas expressivas nessa segunda passagem pelo Tricolor, mas sabe que terá muito trabalho pela frente.

"Tratar de viver o dia a dia, partida a partida. A urgência é o Brasileirão, tratar de competir e ganhar pontos para ficarmos tranquilos. Libertadores e Copa do Brasil é mata-mata, tudo pode acontecer. A urgência é o Brasileirão, isso é algo que existe, é a realidade. O que sonho? Vim para cá ganhar. Quero ganhar. Vamos conseguir? Vamos ver. Começamos por competir bem e tratar de ganhar jogos, construir uma oportunidade para poder ganhar. Mas, hoje, a realidade é ir jogo a jogo, com calma, tratar de vencer jogos e depois aproveitar as oportunidades, estar preparado para a oportunidade de ganhar", comentou Crespo.

Sobre o momento delicado que o São Paulo vive financeiramente e a falta de desempenho com Luis Zubeldía, o novo treinador tratou de minimizar o contexto, adotando um discurso otimista em relação ao futuro.

"Se tudo fosse espetacular, me contratariam? Se tudo funcionasse, não viria outro treinador. Quando vem outro treinador é para solucionar problemas. Se não há problemas, o treinador segue. Sei que há problemas, precisamos solucioná-los. Sabemos que há certa dificuldade em certo tipo de jogo, vamos tentar solucionar com o grupo de jogadores. Identificar o problema e tentar rapidamente solucionar o problema. Pensar que o treinador vai chegar com tudo já funcionando perfeitamente, aí temos que perguntar ao Guardiola ou ao Luis Enrique no PSG", concluiu.