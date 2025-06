Crespo fala sobre uso da base e se opõe a Zubeldía: "Futebol não tem documento"

Hernán Crespo comentou sobre usar os jovens revelados pelas categorias de base do São Paulo no elenco profissional ao ser apresentado oficialmente nesta terça-feira. A questão foi um dos problemas enfrentados pelo técnico Luis Zubeldía, que sofreu grande pressão da torcida para acionar com mais frequência os garotos que se sagraram campeões da Copinha neste ano, como Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco.

Assim como em sua primeira passagem, que contou com nomes como Luan, Liziero, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, Hernán Crespo deverá contar com a nova safra revela em Cotia no time profissional do São Paulo, algo fundamental para um clube que, nos últimos anos, dependeu desses jovens para manter a competitividade.

"Para mim, o futebol não tem documento. Tem 18 ou 30 anos, pessoalmente não faz diferença. Quem merece jogar vai jogar. Comigo não tem nenhum problema. Se me perguntar quantos anos tinham Nestor, Luan, Sara ou Liziero, eu não sei. Eles eram os melhores no momento, então jogavam. Se nos treinamentos eu ver que os meninos de Cotia merecem jogar, vão jogar", afirmou Crespo.

A partir desta quinta-feira, os trabalhos recomeçam no CT da Barra Funda visando o segundo semestre da temporada. Após 13 dias de férias, o elenco voltará a treinar com um novo comandante, velho conhecido de alguns, como Luciano, Arboleda e Luan. Mas, a tendência é que muita coisa mude na rotina tricolor.

"Tenho muito respeito ao trabalho do Zubeldía, tudo o que digo é sobre presente e futuro, não sobre o passado. Aproveitar o trabalho de Zubeldía, dar uma identidade que eu me identifico e fazer com que o torcedor do São Paulo se identifique com o time. Precisamos de tempo. Teremos um mês e meio duríssimo, mas depois vai chegar setembro, é completamente diferente da história passada", comentou.

"Sou a mesma pessoa, mas como treinador sou melhor que antes. Isso significa que vamos ganhar muito mais? Não. É muito difícil explicar, me dá muita vergonha também, mas os títulos chegaram, títulos importantes. Todo esse caminho me trouxe ao São Paulo", concluiu.