Crespo aceitou o SPFC sem ligar para problemas: 'Sentimento falou alto'

O técnico Hernán Crespo foi apresentado na manhã de hoje e afirmou que o 'sim' ao São Paulo foi imediato, sem nem se importar em saber os problemas do clube. O argentino não escondeu o carinho que sente pelo Tricolor paulista.

A primeira coisa que posso dizer é que o sentimento falou alto. Quando me chamaram, eu não pensei. É o São Paulo. Depois vemos os problemas e vamos enfrentá-los. Preciso ver a dinâmica de trabalho, o grupo de jogadores. Tenho agora essa mini pré-temporada para avaliar e ver o que está melhor. Me parece que sim. Não podemos esquecer que o futebol é dinâmico e sempre há espaço para melhorar.

Em outra resposta, Crespo chegou a fazer uma pausa para tomar uma água e segurar a emoção antes de continuar. Ele falava sobre seu sentimento de voltar ao clube do Morumbis.

É um lugar mágico. Não há explicações. Não sei o que tem. Há algo no ambiente que te atravessa. Te faz querer ficar aqui. Se me permite sonhar? Gostaria de ficar ao lado de Telê, de Muricy na história. É difícil, mas vamos tentar.

O argentino não se intimidou em responder perguntas sobre as dificuldades que o Tricolor vem enfrentando no ano. Ele classificou tudo como natural dentro do contexto da troca de técnico.

Se tudo estivesse bem, me chamariam? Quando vem um treinador é para solucionar problemas. Se não há problemas, o treinador segue. Sei que existem, vamos identificar e solucionar. Entendemos que há dificuldades em certas maneiras de jogar, em casa ou fora. Agora, não ter problemas? Tem que perguntar ao Guardiola, ao Luis Enrique talvez. Os demais têm problemas e a coisa mais importante é rapidamente identificar e solucionar.

Crespo começa a trabalhar com o grupo do São Paulo no dia 26, quando os atletas se reapresentam. A estreia do argentino deve ser entre os dias 12 e 14 de julho, em jogo contra o Flamengo no Maracanã ainda sem data confirmada.

O treinador terá, então, quase 20 dias para trabalhar antes do primeiro jogo. Crespo quer dar ao time sua identidade, mas já deixou claro que o mais importante é fazer o time "competir" em todos os jogos.