Corinthians e São Paulo empatam em jogo com polêmica de arbitragem pelo Brasileiro sub-17

Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, no Parque São Jorge, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

O Tricolor saiu na frente logo cedo, aos nove minutos da primeira etapa, através de Léo. Os Filhos do Terrão, no entanto, reagiram e buscaram o empate no segundo tempo, com gol de Kayque.

O clássico também contou com uma polêmica de arbitragem. Aos 45 minutos da etapa final, Julio César chutou a gol e viu o goleiro do São Paulo se esticar para fazer a defesa. O atleta corintiano, porém, entendeu que a bola ultrapassou a linha e saiu comemorando o que seria o gol da virada, mas o árbitro não validou a jogada. A decisão gerou revolta do time mandante. Veja o lance na imagem abaixo:

(Foto: Reprodução/Corinthians TV)

Com o resultado, o Corinthians se mantém no quinto lugar da tabela de classificação, com 12 pontos, enquanto o Tricolor segue na sétima posição, com 11.

Na próxima rodada, o Timão visita o Atlético-MG na Arena MRV, em duelo marcado para o dia 2 de julho, na quarta-feira da semana que vem, às 15h (de Brasília). Já o São Paulo volta a campo na próxima terça, diante do Athletico-PR, em Cotia, a partir das 15h.