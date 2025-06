Corinthians aceita proposta bilionária e renova com a Nike até 2035

O Corinthians vai renovar com a Nike, atual fornecedora de material esportiva, até 2035.

O que aconteceu

Em reunião na noite desta terça-feira, a cúpula do Timão decidiu continuar a parceria com a marca norte-americana de uniformes, que trabalha com a equipe desde 2003.

Desta forma, a proposta da Adidas, principal concorrente do mercado, foi descartada. A empresa alemã que havia apresentado a oferta de R$ 1 bilhão (em dez anos) aguardava uma definição do Corinthians desde semana.

No contexto de possível rescisão com a Nike, principalmente no "leilão" com a concorrente, o principal receio da diretoria alvinegra era ter que lidar com questões judiciais no futuro. Os riscos jurídicos de romper um contrato de longa data eram altos aos cofres da equipe, que já lida com muitas dívidas.

O UOL apurou que o acordo pode superar R$ 1 bilhão na próxima década, com um adiantamento de R$ 100 milhões em luvas. No entanto, os valores detalhados ainda não foram divulgados.

No ano passado, Corinthians e Nike viveram um entrave jurídico durante a gestão Augusto Melo, mas que foi superado após Osmar Stábile assumir a presidência interina. A reportagem conversou com fontes envolvidas no negócio que citam "uma nova fase" para ambas as partes.